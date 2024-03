Corriere dello Sport: “Serie C, scatta oggi la 34ª giornata. Mantova freme, stasera la promozione in B?”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul campionato di serie C.

Potrebbe sancire le prime due promozioni dalla Serie C alla B la 34ª che scatta oggi con 6 gare e terminerà sabato con le altre 24 sfide valide per la quintultima di ritorno. Se la Pergolettese vince stasera, all’Euganeo, contro il Padova, arriverà la certezza aritmetica del salto per la capolista Mantova, avanti di 12 lunghezze nel girone A e con l’ulteriore vantaggio dei confronti diretti sulla formazione biancoscudata immediata inseguitrice: 1-1 nell’andata al “Martelli” e vittoria virgiliana per 5-0 nel ritorno a Padova. Viceversa, con un pari o un successo dei veneti, il Mantova dovrà attendere l’esito del derby lombardo in programma sabato, tra le mura amiche, contro l’Atalanta Under 23: se fa lo stesso risultato del Padova la squadra allenata da Davide Possanzini sarà comunque promossa.

PROMOSSO SE… Primo nel girone B il Cesena è promosso se vince sabato al “Manuzzi” col Pescara e la Torres non vince questa sera sul campo del Gubbio dove sono di fronte seconda contro quinta: i romagnoli viaggiano con un margine di 11 punti a 5 giornate dalla conclusione. Nel turno odierno spicca inoltre la sfida di Carrara fra la Carrarese, imbattuta con il tecnico Antonio Calabro per un totale di 12 risultati utili, e il Perugia, proveniente da un pari più due vittorie: gara di spessore fra 3ª e 4ª separate da due lunghezze. In corsa per i playoff Rimini e Lucchese si confrontano in trasferta con Fermana e Vis Pesaro che inseguono la salvezza. Nel girone C il Catania riceve il Giugliano: etnei per aumentare il distacco di tre punti dalla zona playout e campani con l’obiettivo di consolidare il 7º posto nel perimetro playoff.