Corriere dello Sport: “Serie B, ultima giornata Como e Venezia, la A al fotofinish. Palermo, il 6º posto è da blindare. Le combinazioni”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” fa il punto sull’ultima giornata del campionato di serie B.

Non c’è solo la salvezza a far pulsare il campionato sino all’ultimo istante. A 90’ dal termine della stagione regolare, bisognerà stabilire chi tra Como e Venezia farà compagnia al Parma subito in A e l’esatta griglia dei playoff, con un sesto posto da assegnare e i preliminari da scongiurare da parte del Palermo, insidiato da vicino da Sampdoria e Brescia, con la squadra di Maran attesa in un testacoda da brividi a Bari. Dunque non c’è solo il testa a testa tra lariani e lagunari a poter impattare sulla salvezza con Vanoli ospite di D’Angelo a La Spezia. Ma andiamo per gradi. Questa è la situazione a 90’ dalla fine.

Il 1º posto. Il Parma, promosso con largo anticipo, è già sicuro del 1º posto visto che ha 3 punti sul Como (75 a 72) ed è in vantaggio nei confronti diretti: 2-1 e 1-1. Questa è, tra l’altro, la prima volta che i ducali accedono alla A vincendo il torneo. Nelle altre 3 promozione il Parma è giunto 4º e 2º (due volte).

IL 2º posto. A lungo sulle tracce della capolista, Roberts riporta subito il Como in A se batte il Cosenza (salvo) o se ottiene lo stesso risultato del Venezia impegnato al “Picco”. Se Cutrone & C. pareggiano e i veneti battono lo Spezia verranno agganciati a 73 punti. Ma sarà Pohjanpalo ad avere la meglio per il vantaggio in campionato: Como-Venezia 2-1 e Venezia-Como 3-0. Il Venezia è promosso se vince e il Como non vince.

Il 6º posto. Da stabilire chi eviterà il preliminare playoff. Il Palermo è 6º se vince a Bolzano o se pareggia e Samp e Brescia non vincono. Se Pirlo, infatti, passa a Catanzaro supera Mignani non vittorioso. Maran è 6º, con la Samp fermata, e se vittorioso a Bari. A quota 54 Brescia avanti per gli scontri diretti coi siciliani (4-2 e 0-1). La Samp è 6ª se vince e il Palermo non vince. Il Brescia è 6º se vince a Bari e Palermo e Samp non vanno oltre il pari.