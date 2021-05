L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul valzer delle panchine in Serie A.

Sergio Conceição si prenderà il Napoli al quale erano stati accostati Spalletti e poi Allegri. In casa Juventus, il nome più forte per la successione di Pirlo è Max Allegri. Fonti vicine a Zidane assicurano che, in attesa della panchina della nazionale francese, l’ex Pallone d’Oro non disdegnerebbe un anno sabbatico. Florentino pensa a Luis Campos, l’artefice del miracolo Lilla per rinforzare l’area tecnica.





Lotito-Inzaghi, si va verso il divorzio, con Gattuso pronto a sedere al suo posto. Juric è contesto da Torino e Fiorentina. La Sampdoria pensa ad uno tra D’Aversa, Dionisi e Paolo Zanetti.