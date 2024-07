Corriere dello Sport: “Rapperswil trappola per il Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla sconfitta rimediata ieri del Palermo nella seconda amichevole estiva.

Incidente di percorso, per il Palermo, nella seconda amichevole della preparazione estiva. I rosanero “inciampano” sulla trappola Rapperswil, squadra che milita nella terza divisione svizzera e che ieri a Livigno ha vinto 1-0. Decisivo il gol realizzato al 39’ del secondo tempo da Wiskemann, abile a sfruttare un passaggio dall’out sinistro di Morgado e superare il portiere Gomis con un colpo di tacco.

Per gli uomini di Dionisi, reduci dal successo per 10-0, emergenza a centrocampo senza Segre, Stulac e Ranocchia. Out anche Ceccaroni e i neo-acquisti Nikolaou ed Henry. Dionisi ha confermato il 4-3-3, provando a dare continuità al lavoro svolto finora in ritiro.