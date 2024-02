Corriere dello Sport: “Ranocchia più Soleri. Il Palermo sale forte”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” analizza la gara vinta ieri dal Palermo contro la Feralpisalò.

Il Palermo, dopo una gara sofferta e combattuta, espugna il difficile campo della Feralpisalò e mette in cascina altri tre punti importantissimi in chiave promozione. La squadra gardenese avrebbe meritato molto probabilmente di più, ma un pizzico di sfortuna (due traverse colpite) e tanta inesperienza sono costate care agli uomini di Zaffaroni costretti alla fine a segnare il passo di fronte a un’avversario con grandi ambizioni e tantissimi mezzi a disposizione. Torna a vincere fuori casa Eugenio Corini (non capitava addirittura dal 7 ottobre scorso, 2-0 sul Modena al Braglia) e consolida la propria posizione nel perimetro playoff corroborando la propria strategia che proprio fuori casa finora aveva evidenziato diverse amnesie.

LA PARTITA. Dopo un inziale sostanziale equilibrio tattico e di atteggiamento, la gara la gara si accende al 21’. Zennaro raccoglie in spaccata un suggerimento di Felici e colpisce a colpo sicuro, ma la palla si stampa sulla traversa. La Feralpi ci riprova due minuti dopo, quando Ceppitelli svetta in area più alto di tutti, ma il colpo di testa viene deviato in corner da un super Pigliacelli. La partita continua a vivere di guizzi, ma gli ospiti faticano maledettamente a costruire gioco e solo al 38’ arriva il primo pallone giocabile per Brunori, che spara addosso a Pizzignacco in uscita. Allo scadere Kourfalidis ha sui piedi l’occasione del vantaggio, ma Lund si inventa un salvataggio sulla linea che vale un gol vero e proprio. La frazione di tempo si chiude con un bilancio parzialmente a favore dei padroni di casa, con gli ospiti abbastanza timidi nel proporsi i fase offensivae sostanzialmente innocui.

RIPRESA. I siciliani crescono nella ripresa provando da subito ad imporre un altro ritmo alla contesa. Tuttavia, ma è il 21’ quando il neoentrato Insigne sfiora il clamoroso autogol, deviando sull’incrocio dei pali di testa un cross di Compagnon. E al 23’ arriva la doccia gelata per la squadra di casa. Ranocchia conclude con un colpo da biliardo un’azione sullo stretto in area e non lascia scampo al portiere di casa Pizzignacco. La Feralpi accusa il colpo ed al 31’ incassa il gol del kappao firmato da un’incursione di Soleri che di testa non lascia scampo a Pizzignacco. In pieno recupero Dubickas accorcia le distanze, ma non c’è più tempo per recuperare lo svantaggio. Il Palermo sale e si porta a soli 3 punti dal secono posto che vale la promozione diretta, la Feralpi impreca anche e soprattutto sui propri errori in fase offensiva e su quel pizzico di sfortuna che a volte può fare la differenza.