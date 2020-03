L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” scrive della sanificazione del “Renzo Barbera” e riporta le parole di Maurizio Palumbo, titolare della ditta che si occupa del manto erboso. Ecco un estratto: “Quando tornerà ad allenarsi “all’aperto”, il Palermo ritroverà al Barbera un terreno di gioco in ottime condizioni. Nel silenzio dello stadio, in questo periodo di stop forzato, gli unici che proseguono la routine sono gli addetti al campo impegnati nei lavori di manutenzione ordinaria come la risemina, la concimazione e il controllo dell’impianto di irrigazione. Sul prato, “tagliato” tre volte a settimana, tutto procede all’insegna della normalità: «Lavoriamo in due qui allo stadio Barbera mantenendo ovviamente sempre una distanza di sicurezza – spiega Maurizio Palumbo, titolare della ditta che cura il manto dell’impianto di viale del Fante -. Oltre al trattamento del campo, in questi giorni siamo intervenuti anche sanificando tutti gli ambienti e gli spogliatoi»”.