Corriere dello Sport: “Pescara, Bucaro dà l’addio. C’è Stellone in pole”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul cambio in panchina nel Pescara.

Dopo l’addio di Zeman per motivi di salute, anche Giovanni Bucaro, ex secondo del boemo, lascia il Pescara. Oggi l’ufficialità del nuovo allenatore. Si tratterebbe del 47enne Roberto Stellone. Contattato anche Bepi Pillon, già a Pescara nella stagione 2018-2019 che però ha declinato l’offerta della società biancazzurra. Nella mattinata di ieri era svanita anche la possibilità di un altro ritorno, quello di Delio Rossi.

Dopo alcune ore di riflessione in giornata dovrebbe arrivare la fumata bianca per il nuovo tecnico. Da non escludere ulteriori colpi di scena. Al 91’ del match perso in maniera rovinosa a Rimini, Bucaro aveva rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. Decisione che era nell’aria dopo il capitombolo del “Romeo Neri” e che certifica una crisi dai risvolti imprevedibili.

Con 6 ko nelle ultime 8 gare, Plizzàri e compagni sono in caduta libera. Anche il piazzamento playoff che sembrava una formalità, ora è a rischio. In tutto questo clima da tutti contro tutti, prosegue intanto la dura contestazione dei tifosi all’indirizzo del presidente Daniele Sebastiani che da un mese non segue più la squadra allo stadio. Si lavora per la cessione della società o per l’ingresso di nuovi soci, ma in questo clima avvelenato non sarà facile dare una nuova proprietà al Pescara con un futuro con tanti punti interrogativi.