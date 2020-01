L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Abbiamo giocato bene il primo tempo e abbiamo creato anche alcune occasioni ma sono arrabbiatissimo perché abbiamo ripetuto lo stesso errore: ad un certo punto abbiamo indietreggiato e invece noi dobbiamo continuare a giocare. Non dobbiamo avere paura perché abbiamo le caratteristiche per fare il secondo gol. Sono arrabbiato esattamente come un padre bacchetta i propri figli. Non mi sono piaciute certe finezze in mezzo al campo. Sforzini? Si è risposto da solo con il gol, ma non deve accontentarsi».