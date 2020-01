L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del nuovo decennio del Palermo che dovrà iniziare riconquistando il Barbera, dove dopo l’inizio sprint i rosanero hanno frenato raccogliendo solo una vittoria un pareggio e due sconfitte. Oggi ci sarà di fronte il Marsala e Pergolizzi riparte dalle stesse convinzioni del gironi d’andata, con qualche innesto in più come Silipo e Floriano. «Abbiamo 3 punti di vantaggio sul Savoia – argomenta Pergolizzi – quando erano 13 erano tanti e forse troppi, questi sono pochi, la misura giusta è sui 6-7 e la differenza l’ha fatta la nostra sconfitta nello scontro diretto. Da lì forse qualche sicurezza si è rotta, dobbiamo essere bravi a ritrovare equilibrio e quella cattiveria agonistica e capacità di leggere gli incontri che ci ha trascinato all’inizio. Ripartiamo sapendo di essere forti ma attenzione che nel ritorno diventa tutto più difficile e subentrano nuovi fattori». Oggi intanto qualche dubbio di formazione: «Col Marsala dobbiamo sbloccarci, nelle ultime gare ci sono mancate forse dinamicità e cinismo. Durante la sosta abbiamo lavorato, a livello atletico ci siamo migliorati». Felici ha tenuto tutti col fiato sospeso per un colpo subito giovedì ma oggi sarà in campo, il dubbio maggiore riguarda invece Martin, Pergolizzi valuterà fino all’ultimo se schierarlo, in caso di forfait è pronto Mauri.