L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla telenovela Saric.

Attenti ai numeri. Quella di Saric (25) sta diventando una telenovela simile a quella di Segre ma è la prova delle intenzioni serie del Palermo. L’arrivo del bosniaco che piace a tanti anche in A completerebbe il centrocampo ormai rimodellato: Saric è un giocatore completo, in grande crescita, su cui la società è pronta a investire parecchio. Solo il calendario sta rallentando la conclusione dell’affare: l’Ascoli atteso al Barbera non lo cederà prima di sabato, proprio l’incrocio fra le due squadre dovrebbe limare gli ultimi dettagli.

Con Mateju però il Palermo sarebbe al completo come over 23, e per inserire Saric dovrebbe escluderne uno dalla lista (Somma). Intanto Corini, con Stulac in mezzo, ha provato un centrocampo a tre con Broh e Stoppa (un esterno che si abbassa) ai lati. E quanto all’entusiasmo dei tifosi, gli abbonamenti (campagna ancora aperta fino al 4 settembre) sono saliti a 10.472.