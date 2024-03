Corriere dello Sport: “Palermo sogna, il futuro è d’oro”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e l’inaugurazione del nuovo centro sportivo.

C’è un presente che preoccupa i tifosi, che vedono diminuire le speranze di poter fare il grande salto già quest’anno e un futuro che invece continua a mostrare prospettive brillanti. Motivo per cui la proprietà del Palermo non ha mai dato peso eccessivo agli alti e bassi riscontrati durante l’anno nella gestione tecnica, ritenendoli un momento quasi inevitabile di una fase di crescita.

Ieri è arrivata conferma che il prossimo 7 aprile verrà inaugurato ufficialmente il Palermo City Football Academy, il primo centro sportivo di proprietà del club, con una cerimonia di grande impatto, alla presenza del management in arrivo da Manchester oltre che delle maggiori istituzioni politiche e sportive.

Contemporaneamente, verrà organizzata una festa per i tifosi, che per motivi di spazio non potranno presenziare direttamente all’evento a Torretta ma avranno invece accesso alla tribuna dello stadio Barbera, seguire quanto accade attraverso i maxi schermi mentre sul campo sfileranno alcune vecchie glorie rosanero con la partecipazione straordinaria di eccellenze dello spettacolo palermitano.

L’ingresso sarà gratuito, ma i biglietti dovranno comunque essere prenotati online, pagina Palermo Fc, Vivaticket, con prelazione per gli abbonati. L’area con due campi in erba naturale, una club house e una palestra, è già da tempo sede della maggior parte degli allenamenti della squadra. Il completamento in poco più di un anno con relativo investimento, è uno dei punti cardine dell’impegno del City, volto a creare le condizioni migliori perché il Palermo non solo torni in A ma cresca sul piano strutturale e organizzativo.