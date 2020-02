L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” etichetta Cittanovese-Palermo come trasferta “complicata” per i tifosi rosanero. I tifosi al seguito della squadra di Pergolizzi saranno infatti molto pochi. Soprattutto a causa dei motivi logistici legati alla durata del viaggio. Saranno poco più di 100 i supporter rosanero che assisteranno alla gara in programma alle ore 15. Il Palermo giocherà in questo orario anche nella successiva trasferta in quel di Licata