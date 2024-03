Corriere dello Sport: “Palermo-Lommel, la probabile formazione dei rosanero”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Palermo e Lommel.

In difesa, priva di Nedelcearu e Lund, spazio per Marconi (al fianco di Ceccaroni) e per Aurelio sulla corsia di sinistra. A centrocampo la diga davanti al pacchetto arretrato dovrebbe essere composta da Stulac, intenzionato ad uscire definitivamente dal cono d’ombra, e Coulibaly.

E sul fronte offensivo uno di quelli che potrà mettersi in mostra sarà Traorè, provato ieri sia a sinistra (nella batteria con Di Mariano ed Henderson a supporto di Soleri) sia a destra con Di Francesco sul lato opposto e Mancuso punta centrale. Oltre al lungodegente Lucioni sono out anche Insigne e Ranocchia. Da valutare, inoltre, il terzino destro Diakité che dopo avere svolto giovedì un differenziato in campo, ieri non si è allenato con i compagni.