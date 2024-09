Corriere dello Sport: “Palermo, la sosta ammortizzerà i recuperi degli infortunati”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Palermo e il recupero degli infortunati.

Il Palermo di Dionisi si trova ad affrontare ulteriori complicazioni nel suo percorso di crescita, dato che il lavoro di sviluppo tattico necessario per migliorare la manovra offensiva e difensiva sarà condizionato dall’assenza di diversi giocatori convocati dalle rispettive nazionali. In particolare, mancheranno cinque elementi chiave: Desplanches, Diakitè, Lund, Peda e Saric. La situazione di Saric è particolarmente interessante, poiché, nonostante il suo futuro nel Palermo sia ancora incerto, continua ad essere convocato dalla nazionale bosniaca.

Questa pausa per le nazionali rappresenta un’opportunità parziale per il Palermo. Da un lato, l’assenza dei convocati limita il lavoro collettivo sulla tattica e l’affinamento del gioco di squadra; dall’altro, offre un momento per concentrarsi sul recupero degli infortunati. Baniya, un difensore molto atteso che potrebbe contribuire a sistemare i problemi difensivi della squadra, sta recuperando da un infortunio. Sebbene non si tratti di un problema grave, è comunque improbabile che riesca a essere disponibile per la prossima partita contro Castellammare di Stabia.

La situazione, dunque, è complessa per Dionisi, che dovrà bilanciare il miglioramento tattico della squadra con la necessità di gestire un gruppo di giocatori incompleto e in via di recupero dagli infortuni.