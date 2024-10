Corriere dello Sport: “Palermo in ansia per le condizioni di Verre”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo in ansia per Verre.

C’è ancora tempo per correggere la rotta e trovare quell’equilibrio necessario tra il gioco brillante visto nei primi 45 minuti e la fragilità della ripresa. Il Palermo ha già dimostrato, in precedenti trasferte come quelle di Castellammare e Bolzano, di saper gestire situazioni complicate: in quelle occasioni, una volta in vantaggio e poi riavvicinato dagli avversari, ha reagito alzando il baricentro e chiudendo le partite con il terzo gol. A Modena, invece, è mancata questa determinazione, un aspetto che Dionisi intende migliorare attraverso il lavoro settimanale.

Un altro elemento da monitorare sarà lo stato fisico di Verre, grande protagonista del primo tempo, che ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare dopo una botta. Dionisi spera di non doverlo perdere nuovamente, dato che la sua presenza ha alzato notevolmente la qualità del gioco del Palermo. Verre può essere un giocatore chiave per mantenere costante la pressione e la fluidità offensiva che serve alla squadra per restare competitiva lungo tutta la partita.