Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, in vista del delicato match di Licata, il tecnico del Palermo Pergolizzi ha in mente di mischiare le carte a propria disposizione soprattutto in attacco. Con l’esplosione del giovane Silipo, una chance da titolare per quest’ultimo pare sempre più probabile. Inoltre, un attaccante rosanero che scalpita per tornare ai livelli visti precedenti è Ricciardo. Le alternative nel reparto offensivo sono molte, spetterà al tecnico decidere chi schierare dal primo minuto.