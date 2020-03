Oggi non si gioca e questo è risaputo. Adesso il Palermo attende con trepidazione la decisione della LND relativamente alla forumalzione di un nuovo calendario. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” definisce la situazione abbastanza contorta, in quanto ogni giorno il quadro generale è soggetto a cambiamenti, dunque diventa molto difficile prevedere ciò che succederà. La sorte dei vari campionati è a rischio, soprattutto in serie D in cui le strutture di ogni singola società sono meno adatte a rispettare gli standard.