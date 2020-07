L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. Il club ha fissato il ritiro per i primi di agosto ma non intende presentarsi con i soli 8 giocatori che formano lo zoccolo duro. Con i senatori c’è un accordo sulla parola, ma ovviamente bisognerà fare in fretta e chiudere le trattative entro il 20 luglio. Altrimenti i calciatori saranno liberi. Diverso il discorso per i giocatori in prestito, con la società rosanero che chiederà un nulla osta alle società di appartenza per far allenare Langella, Kraja, Silipo e Fallani a Petralia Sottana.