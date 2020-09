L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie C. Al Catania l’attaccante Manuel Sarao, mentre l’ex rosa Falletti torna alla Ternana. Al Monopoli Samele dal Teramo. Il Palermo segue Lorenzo Lollo, centrocampista del Venezia, e non smette di tenere d’occhio Francesco Vassallo, svincolatosi dal Siena. In attacco piacciono Michele Vano del Carpi e Federico Gerardi, svincolatosi dal Rimini.