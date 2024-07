Corriere dello Sport: “Nicolussi Caviglia e Cancellieri, idee per Venezia. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Monza venerdì ha chiuso per il suo nuovo portiere che sarà, appunto, Pierluigi Gollini (29): il classe ’95 arriva dall’Atalanta con la formula del prestito e diritto di riscatto, sui 3 milioni di euro. Che sono le condizioni richieste dai biancorossi, intenzionati a non investire troppo in questa fase per il post Di Gregorio (27).Non è tutto, perché nei prossimi giorni l’ad Galliani conta di abbracciare Daniel Maldini (22) a titolo definitivo (al Milan circa 3 milioni di euro e una percentuale sulla rivendita) e Stefano Sensi (28), svincolato dopo l’Inter e stuzzicato dall’idea di rientrare in Brianza.

OBIETTIVO EDF. Restando sul centrocampo, ieri il Venezia ha ufficializzato la firma di Alfred Duncan (31) per i prossimi due anni con opzione per un’altra stagione. Svincolato dopo l’esperienza alla Fiorentina e determinato a rimanere in Italia, il ghanese non chiude però gli arrivi a centrocampo dei lagunari. Eusebio Di Francesco (54), infatti, vuole un altro innesto considerando la programmata uscita di Tanner Tessmann (22). E uno dei preferiti, si sa, resta Hans Nicolussi Caviglia (24) che il manager abruzzese voleva già a Frosinone mentre, per l’attacco, non tramonta Matteo Cancellieri (22). L’esterno d’attacco piace molto anche al Parma. Intanto il Verona ha in mano le carte per chiudere con il centrocampista Grigoris Kastanos (26). L’accordo di massima è stato raggiunto da tempo, sistemati gli ultimissimi dettagli il calciatore potrà svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Un altro calciatore in uscita dalla Salernitana, Lassana Coulibaly (28), è invece un obiettivo molto concreto dell’Empoli che, nelle scorse settimane, ha preparato anche tutti i documenti per l’annuncio dell’attaccante Lorenzo Colombo (22) dal Milan.

L’IDEA DELLA DEA. Passiamo all’Atalanta. In questi giorni di discussioni e trattative per Matt O’Riley (23), da sempre la prima scelta per il centrocampo, la Dea ha approfondito anche altre candidature. Parliamo di profili in linea con i parametri del club e già approvati dal tecnico Gian Piero Gasperini (66). E tra questi, come raccontato, spicca quello di Gabriel Sara (25), mezzala del Norwich, con il vizio del gol e molto stimata in Premier. Piace, infatti, a Crystal Palace, Leicester, Leeds e in Turchia Galatasaray. Per la difesa, i riflettori dell’Atalanta sono puntati invece su Kevin Danso (25) del Lens: per lui c’è un’asta internazionale che coinvolge diverse società inglesi. Un ex come Robin Gosens (30) punta nel frattempo sempre al rientro in Italia dopo il mancato accordo con il Bologna. Come è noto, il Torino ci sta pensando da un pò, ma non siamo ancora entrati in una fase caldissima dell’operazione. I granata hanno in pugno Martin Erlic (26) e continuano a trattare Josh Doig (22). Pillole finali. Il Cagliari è sempre più vicino a Gianluca Gaetano (24) del Napoli: l’obiettivo è ridurre ulteriormente la distanza tra la richiesta (10+2) e l’offerta (8 milioni). Non solo lo svincolato David De Gea (33), il Genoa pensa anche a Diant Ramaj (22) dell’Ajax.