L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione di Lucca. Non c’è nessun caso e la conferma arriva dall’agente Imborgia: «Lorenzo ha già scelto: vuole proseguire la sua esperienza con la maglia rosanero così come il club crede nel ragazzo. Da entrambe le parti c’è la volontà di arrivare ad un accordo e la trattativa è in via di definizione. E’ normale, da parte mia, avere la certezza che Lucca continui ad essere seguito e supportato nel suo percorso di crescita».