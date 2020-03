L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” analizza quella che è la situazione che sta attraversando in questo momento l’Italia con l’emergenza Coronavirus. Si ferma tutto tranne il calcio, almeno per il momento. Ecco quanto scritto: “Chiuderanno a doppia mandata una fetta di territorio italiano che conta oltre sedici milioni di abitanti. La Lombardia intera e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Ma tengono in piedi lo sport, a cominciare dal campionato di calcio. Che i vari tornei vadano effettivamente avanti, poi, dipenderà dalle decisioni dei singoli organismi sportivi. Per il calcio al momento non sussistono dubbi. Dare questo giro di vite è l’unico modo di salvare l’Italia da una catastrofe sanitaria senza precedenti, dicono gli specialisti che operano nei reparti di terapia intensiva. Le ferree regole dettate dal decreto del governo, che dovrebbe andare in vigore oggi e sarà effi cace fi no al 3 aprile, consentono tuttavia agli avvenimenti sportivi di non fermarsi. […]”.