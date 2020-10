L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Luca Mazzitelli, centrocampista del Pisa.

«Pisa? È una squadra solida che sa quello che vuole. Ho notato subito che il gruppo è molto unito, i singoli si conoscono bene nei pregi e nei difetti, giocano insieme da diverso tempo e si sostengono nei momenti più difficili. Ho accettato il trasferimento a Pisa per fare bene e dare il mio contributo in un ambiente sano ed entusiasta. Non lo considero un punto di arrivo, ma l’occasione giusta per compiere un altro passo in avanti nella mia carriera».