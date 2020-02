Come già anticipato (CLICCA QUI), il match tra Licata e Palermo potrà essere seguito anche in un’altra piattaforma oltre che su Eleven Sports. Infatti, lo stesso provider che ad inizio campionato ha acquistato i diritti delle gare dei rosanero, ha stretto un accordo, per il singolo evento, con la piattaforma Live-Now, dando la possibilità di acquistare la gara in modalità pay-per-view al costo di 2,99 euro per gli utenti registrati.