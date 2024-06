Corriere dello Sport: “Lecce e Cagliari su Seferi. Zaniolo torna in Italia? Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Nome nuovo per Lecce, Cagliari ed Empoli. Si tratta di Taulant Seferi (27), il duttile attaccante della nazionale albanese, in prestito quest’anno al Baniyas dal Vorskla e tra i convocati di Euro 2024. Il club giallorosso, in particolare, ha mosso passi concreti per il classe ’96 valutato sui 3-4 milioni di euro. I salentini, intanto, hanno annunciato la firma a zero di Balthazar Pierret (24). Il centrocampista francese oggi è in città per le visite mediche prima della firma sul contratto, già definito nelle scorse settimane dopo il sì arrivato lo scorso gennaio. A proposito di annunci: Adriano Galliani ha comunicato la firma di Alessandro Nesta (48) come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Reggiana si è legato ai biancorossi con un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione.

DIFRA DECIDE. Comunicazioni importanti anche per il ds del Venezia Filippo Antonelli che, dopo un incontro nella sede dell’Inter, ha confermato l’imminente passaggio di Paolo Vanoli (51) al Torino: «La questione potrebbe chiudersi in settimana. L’allenatore nuovo deve avere motivazioni forti e quello che ha dimostrato anche Vanoli, ovvero credere nel progetto». E infatti il club neopromosso ha messo in cima alla lista Eusebio Di Francesco (54), che è il preferito del dirigente e quindi davanti a Marco Zaffaroni (55) come gradimento. Per l’ex allenatore del Frosinone da qualche giorno si è mosso concretamente pure l’Empoli: spetterà quindi al condottiero abruzzese scegliere in queste ore la sua prossima squadra. I toscani lo hanno di fatto indicato come primo nome, davanti a Gabriele Cioffi (48) e William Viali (49), ma i Lagunari hanno intenzioni molto serie e proprio nelle scorse ore hanno ribadito a Di Francesco tutta la loro stima. Davide Nicola (51) aspetta invece solo l’ultimo via libera dall’Empoli per formalizzare il suo accordo pluriennale con il Cagliari, da circa 1 milione di euro a stagione. Si muove in ogni caso anche il mercato del club del presidente Fabrizio Corsi: Liberato Cacace (23), infatti, è finito nel mirino di alcune società tedesche e francesi che lo hanno osservato e studiato da vicino in questo finale di stagione molto positivo per il terzino neozelandese.

Emanuele Valeri (25) ieri era a Parma dove ha sostenuto le visite e firmato il contratto di tre anni. Nel frattempo il Como tratta anche l’esterno Panos Katseris (22) del Lorient. L’Atalanta ha riscattato ieri sera Charles De Ketelaere (23) per circa 22 milioni e continua a pensare a Nicolò Zaniolo (24), mentre Emil Holm (24) almeno per il momento tornerà allo Spezia. Tutto confermato anche a Genova: i liguri hanno trattenuto Vitinha (24) grazie all’accordo con il Marsiglia sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

ESTERO. Conor Gallagher (24) si avvicina al Tottenham. Il centrocampista del Chelsea è uno storico obiettivo degli Spurs che sono disposti a fare uno sforzo importante per arrivare al loro obiettivo valutato in partenza sui 60 milioni di euro. D’altra parte i Blues hanno necessità di vendere per evitare penalizzazioni in Premier. Intanto, Gennaro Gattuso (46) è stato annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato fino al 2026. Nuova esperienza anche per Massimo Donati (43). L’ex tecnico del Legnano ha firmato per l’Athens Kallithea e ripartirà quindi dalla Grecia.