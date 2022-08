L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Colpo di respiro internazionale per il Lecce. Il club salentino è ad un passo da Marin Pongracic (24), centrale croato di proprietà del Wolfsburg, rientrato alla base dopo il prestito al Borussia Dortmund. Il curriculum del calciatore era finito sulle scrivanie di diverse società italiane, tra cui Bologna e Verona, ma alla fine il coordinatore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha sciolto le riserve con l’accelerazione di ieri pomeriggio. Si tratta di una pista su cui il dirigente lavorava da diverse settimane, consapevole di dover superare una concorrenza importante. Per la fumata bianca definitiva, restano da limare le ultime distanze.

Classe 2001, talento indiscusso, con una storia tutta da raccontare: Yayah Kallon (21) è invece vicinissimo al Verona. Il giovane attaccante è stato scelto come sostituto di Giovanni Simeone (27) e già nelle prossime ore dovrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore gialloblu. L’operazione procede spedita, si respira un ottimo diffuso attorno alla chiusura dell’affare fortemente voluto dal direttore sportivo Francesco Marroccu, che conosce il calciatore dai tempi del Genoa. Il club di Maurizio Setti, intanto, ieri ha accolto Juan Cabal (21). Il difensore colombiano, pagato circa 4 milioni di euro, ha svolto le visite mediche e si è presentato ai suoi nuovi tifosi. La società veneta continua, poi, a trattare per il greco Sotiris Alexandropoulos (20): sul tavolo circa 4 milioni con i bonus.

LA PREMIER CHIAMA. Sono anche i giorni di Willy Gnonto (18). L’attaccante della Nazionale è infatti molto vicino al Leeds, che nei giorni scorsi ha presentato un’offerta sui 5 milioni di euro con bonus per convincere lo Zurigo. Anche il Feyenoord si era interessato al talento azzurro, ma gli inglesi ora hanno fretta di chiudere e di definire tutti gli accordi. Quanto all’Udinese, c’è il desiderio di fare un colpo importante per rimpiazzare Brandon Soppy (20) ma al momento le condizioni proposte (prestito con diritto di riscatto) per Hector Bellerin (27) non convincono l’Arsenal e l’entourage del giocatore, in scadenza nel 2023.

Sono giorni davvero intensi a Bergamo, dove tiene sempre banco il caso Ruslan Malinovskyi (29). Il centrocampista ucraino dell’Atalanta è sul mercato, ma non per sua volontà come ammesso pubblicamente anche dalla moglie del calciatore. Le trattative più calde sono con l’Olympique Marsiglia e il Tottenham, anche se non si escludono nuove opzioni, soprattutto in Premier. Due le certezze. La prima: i francesi possono arrivare ai 20 milioni inserendo un giocatore nell’affare (offerto l’ex Roma Cengiz Under , 25). La seconda: gli Spurs preferiscono aspettare ancora un pò prima di presentare un’offerta in grado di accontentare l’Atalanta. A Torino, sponda granata, c’è stata una riflessione su Andrea Cistana (25). Il difensore piace, ma l’operazione resta in salita. La Lazio, invece, ha individuato un altro terzino: Sergio Reguilon (25) del Tottenham.

MERCATO ALL’ATTACCO. Il mercato della Cremonese non è finito. I grigiorossi sono infatti molto interessati a Felix Afena-Gyan (19) e nelle ultime ore hanno intensificato i contatti con la Roma per intavolare una trattativa. I lombardi sono disposti ad offrire circa 4 milioni di euro più bonus, a fronte di una richiesta sui 10. Alla finestra ci sono il Monza e la Salernitana, per i campani può pesare favorevolmente il ruolo di Morgan De Sanctis che conosce il giocatore dai tempi della Roma. Sullo sfondo anche il Lecce che però un mese fa di fronte alla possibilità di ragionare sul ghanese alla fine scelse di fare un investimento su Joel Voelkerling Persson (19). Tornando alla Salernitana, resta sempre attuale la sfida con il Torino per Artem Dovbyk (25). L’ostacolo è rappresentato dalla richiesta del Dnipro che chiede 8 milioni per il cartellino del calciatore. Passiamo al Sassuolo. Ceduto Giacomo Raspadori (22) al Napoli, il club neroverde resta dell’idea di perfezionare un altro colpo in attacco. E il preferito – da ormai oltre un mese – è sempre Armand Laurienté (23) del Lorient. Il classe ‘98, valutato circa 10 milioni di euro, è stato seguito durante la scorsa stagione da alcuni emissari del club.