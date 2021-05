L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul casting per la panchina della Lazio.

Non si escludono candidature a sorpresa dall’estero, a partire da Villas-Boas, l’ex vice di Mourinho. Sarebbe clamoroso il derby con il suo maestro e ispiratore. Oggi arriverà a Roma e ripartirà in serata. Vedremo se scatterà o meno la scintilla. Lotito e Tare in Italia intravedono poche soluzioni convincenti, a meno che Sarri non si trasformi in opzione concreta. La Lazio non dispiacerebbe a Maurizio.





Tare non disdegna Mihajlovic, con cui condivide l’irruenza caratteriale.