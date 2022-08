L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

La Juve Stabia si assicura l’attaccante Andrea Silipo (21) a titolo temporaneo dal Palermo e resta in corsa per la mezzala Alberto Gerbo (32) ex Cosenza. Alla Turris il difensore Salvatore Boccia (21) in prestito dal Cagliari e il centrocampista Anthony Taugourdeau (33) dal Vicenza con contratto biennale: a un passo il terzino Sergio Contessa (32) della Reggiana. L’Avellino potrebbe avere l’attaccante Adriano Montalto (34) dalla Reggina. Il Catanzaro attende sviluppi dalla trattativa per l’esterno d’attacco Mario Situm (30) della Reggina. La Fidelis Andria formalizzerà gli arrivi del portiere Giuseppe Agostino (19) dal Genoa, del difensore Alessandro Dalmazzi (28) e del centrocampista Kevin Candellori (26), entrambi ex Campobasso. Per la Virtus Francavilla l’esterno Andrea Cisco (23) in prestito dal Pisa.

Il Rimini ha ingaggiato il difensore Vasco Regini (31) in Serie A con Sampdoria, Napoli, Spal e Parma, ex Reggina: biennale. Alla Lucchese i difensori Andrea Tiritiello (27) dal Cosenza, biennale con opzione per il terzo, Rosario Maddaloni (24) ex Cesena, annuale con opzione per il secondo, e il centrocampista Davide Di Quinzio (33) in prestito dal Pisa. Per il Siena c’è il terzino destro Alessandro Raimo (23) ex Grosseto: contratto pluriennale. Al Trento il centravanti Andrea Brighenti (34) dalla Juventus Next Gen: annuale. Il Novara ha raggiunto l’accordo per il difensore Tiago Gonçalves (22) dal Messina: biennale.

Juventus U. 23, nuovo nome . Cambia nome la seconda squadra della Juventus, da Under 23 a Juventus Next Gen. «Con questo renaming – si legge nel comunicato del club – si vuole rafforzare il posizionamento del brand come innovatore e pioneer. Juventus, infatti, è l’unica squadra della Serie A ad avere una Seconda Squadra militante in Serie C. Next Gen vuol dire anche talento e sogno, in una parola: futuro, quello delle nuove generazioni di calciatori».