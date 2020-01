L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato di serie B. Archiviato il dietrofront di Slobodan Rajkovic (30), il Perugia cerca nuovi profili per il reparto difensivo di Cosmi. A cui non sarebbe dispiaciuto riavere Gennaro Scognamiglio (31), uno degli artefici con Serse dello straordinario campionato del Trapani condotto alle soglie della A proprio contro il Pescara che il difensore napoletano vorrebbe non lasciare ora. In atlernativa il croato del Livono Luka Bogdan (23) o l’esperto Bartosz Salamon (28) della Spal. Il Cosenza è vicino a Tiago Casasola (24), difensore esterno ex Trapani e Salernitana, ora alla Lazio. Anche il Benevento è a caccia di un difensore: il ds Foggia vuole riportare nel Sannio il romeno Alin Tosca (27) e ora è ai turchi del Gaziantep. A proposito di calciatori che tornano a fare gola, ci potrebbe essere anche Samuel Di Carmine (30) ieri in panchina a Verona contro il Genoa. Ma accetterà la B? Intanto è imminente il passaggio di Ramzi Aya (29) alla Salernitana. RASTELLI CAMBIA TUTTO. Francesco Lisi (30) per la Cremonese dove potrebbe esserci una rivoluzione. Se in partenza ci sono Francesco Renzetti (31), Vasile Mogos (27) e Simone Palombi (24), piacciono Liam Henderson (25) del Verona e l’albanese Ledian Memushaj (33) del Pescara. Valutati Gianluca Gaetano (20) del Napoli e Mirko Antonucci (20) della Roma. Anche il Pescara cerca attaccanti: Federico Melchiorri (32) e Stefano Pettinari (28) si aggiungono a Stefano Moreo (26), Marcello Trotta (28) e Raul Asencio (21). E rispunta Daniel Ciofani (34). Il Crotone è su Michel Ndary Adopo (19) del Toro. Antonino La Gumina (23) e il difensore greco Dimitris Nikolaou (21) dell’Empoli per la Samp e Leonardo Mancuso (27) per la Spal.