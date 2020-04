L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’iniziativa degli ex calciatori del Palermo “Insieme per Palermo”. Nelle prossime ore verranno distribuiti 530 buoni spesa da 100 euro alle famiglie in difficoltà. La raccolta fondi, che sta vedendo la partecipazione di tanti altri ex rosa (Bolzoni, Pisano), procede spedita. All’inizio della prossima settimana verrà fatto un altro bonifico da 50 mila euro.