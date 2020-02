L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” esalta la vittoria del Palermo contro la Cittanovese. I calabresi non hanno demeritato e hanno cercato di concedere poco all’avversario. Di contro, i rosa sono scesi in campo determinati, forti di una maggiore qualità e caratura tecnica. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa con Giaimo. Alla mezz’ora, il Palermo pareggia con un calcio di rigore battuto da Floriano. Poi, i rosa salgono in cattedra con la rete di Langella, ma i calabresi riagguantano il pari con Tripicchio dal dischetto. Sale in cattedra il Palermo che, in dieci uomini per via dell’espulsione di Lancini, trova il 2-3 con Peretti. Sul finale, a porta sguarnita, Floriano insacca e chiude definitivamente il match.