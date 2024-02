Corriere dello Sport: “Il Como agita Strefezza, l’arma letale”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul prossimo avversario del Palermo, il Como e la sua arma letale Strefezza.

Serve il terzo indizio, ovvero la prova che confermi quelle che sono le ambizioni di questo Como, rivelazione della Serie B. Dopo 24 giornate la truppa di Roberts occupa infatti la seconda posizione assieme alla Cremonese, accusando sole sei lunghezze di distacco dalla capolista Parma. Il cammino però è lungo e la priorità è quella di compiere un passo alla volta in un mese di febbraio che si preannuncia ad alto coefficiente di difficoltà: innanzitutto c’è la sfida con il Palermo, poi quella casalinga con la prima della classe seguita dal derby con il Lecco. I riflettori sono però puntati sulla trasferta di sabato, dove in Sicilia i lombardi dovranno confermare quanto fatto con Ternana e Brescia.

TESTA BASSA. L’entusiasmo è contagioso in città tanto che Gabriel Strefezza si è già preso il consenso da parte delle piazza con i sigilli vincenti realizzati nelle prime due partite giocate. Sarà anche vero che il colpo del mercato di gennaio sembra essere l’uomo in più di questo Como, ma Roberts tiene tutti sulla corda senza sbilanciarsi: «Ho una squadra davvero forte – ha commentato l’allenatore dei lombardi dopo l’ultima partita vinta con il Brescia – da qua al termine della stagione servirà però l’apporto di tutti i nostri ragazzi. La profondità della rosa e la qualità dei nostri giocatori ci stanno aiutando molto». A proposito di rosa, in vista della prossima sfida il Como ha affrontato in amichevole la seconda squadra del Monaco. Vincendo 6-3, il tecnico ha valutato modulo e interpreti, concedendo spazio ai nuovi arrivati. In luce Jean-Pierre Nsame, sbarcato a fine gennaio sulle Rive del Lago per rimpiazzare Cerri, ceduto all’Empoli. L’attaccante camerunense ex Young Boys si è messo in luce realizzando una tripletta mentre il resto della scena se lo sono presi Fumagalli con una doppietta e Gioacchini.