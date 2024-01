Corriere dello Sport: “Il Bari ritorna forte su Baez, Moro da Nesta. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Bari ha nuovamente messo nel mirino l’esterno Jaime Baez in uscita dal Frosinone. Il ds Polito aveva già raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore uruguaiano, poi infortunatosi. Ma ora sta bene, si è completamente ristabilito. Il diesse Guido Angelozzi aspetta un’offerta. Si può fare. La duttilità di Baez permetterebbe a Marino di utilizzarlo sia a destra che a sinistra al posto di Sibilli che tornerebbe a fare la mezz’ala.

L’arrivo di Baez chiude definitivamente le porte del Bari a Gregorio Morachioli arrivato l’anno scorso a gennaio dal Renate totalizzando 9 presenze e 1 gol, altre 12 quest’anno. Avviata una trattativa con la Reggiana che lo seguiva fin dai tempi dell’Imolese. Intesa verbale raggiunta da tempo anche col difensore Abdoul Guiebre del Burkina Faso impegnato questa sera col Mali negli ottavi di Coppa d’Africa. Ma bisognerà liberargli un posto tra gli Over. La chiave è il trequartista Mattia Aramu arrivato in estate, ma fuori dal progetto. Spezia e Sampdoria le destinazioni possibili col benestare del Genoa.

OPZIONE CATANZARO. Ci sarebbe anche l’attaccante Matteo Della Morte tra i desideri del Catanzaro per dare ulteriore sostanza a un reparto comunque prolifico. La seconda punta del Vicenza è però anche nei desideri di altre squadre cadette, col Venezia in pole position, Reggiana e Modena interessate. Il Catanzaro metterebbe sul piatto della trattativa anche il pari ruolo Enrico Brignola, ma vengono seguiti altri calciatori, tra questi Andrea La Mantia, in prestito dalla Spal alla FeralpiSalò, e l’U23 dell’Atalanta Giuseppe Di Serio, entrambi attaccanti centrali.

ANCORA ASCOLI. Il diesse dell’Ascoli, Marco Giannitti, ha fatto davvero alla grande il suo lavoro, quasi ultimato ieri – dopo gli innesti di Sauli Vaisanen e Riccardo Gagliolo con l’arrivo di Valerio Mantovani dalla Ternana, un tris di difensori molto affidabili che aiuteranno non poco il tecnbico Castori a raggiungere la salvezza. L’obiettivo resta sempre Roberto Inglese che il Parma non vuole lasciar andar via pur essendo a scadenza e fuori dai piani tecnici di Pecchia. In entrata la Ternana sta per chiudere la trattativa per il difensore di proprietà dell’Atalanta Giovanni Bonfanti. Entro 48 ore il ds Capozucca proverà a chiudere per Tommaso Corazza del Bologna e Riccardo Pagano della Roma. L’infortunio di Gondo apre il fronte emergenza in attacco per Nesta. La Reggiana prova a stringere per Luca Moro del Sassuolo: accordo fino al 2025. Superata la concorrenza della Samp. Resiste comunque l’ipotesi Mirko Maric, anche se il ds Goretti non ha mollato sull’attaccante del Monza.