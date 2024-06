Corriere dello Sport: “Futuro Salernitana, conto alla rovescia. Iervolino tratta con Brera Holdings ma pensa al rilancio”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro della Salernitana.

La situazione della Salernitana è diventata sempre più complessa e intricata. Le comunicazioni ufficiali sono state rinviate a oggi, ma il silenzio prevalente non aiuta a chiarire nulla. Il nodo principale sembra essere la questione societaria, con Iervolino intenzionato a cedere il club e Brera Holdings in trattativa per l’acquisto, cercando di negoziare il costo e le modalità di pagamento. È stato sottoscritto un patto di riservatezza tra le parti, impedendo dichiarazioni pubbliche finché non ci sarà un accordo su cosa comunicare.

Situazione Societaria

Iervolino vuole cedere il club.

Brera Holdings cerca di negoziare sul prezzo e sul pagamento rateale.

Riunioni a Roma: Frequenti incontri per discutere la proposta vincolante, che ha una scadenza fissata per metà mese, quindi entro sabato.

Questione Tecnica

Maurizio Milan potrebbe mantenere un ruolo apicale anche in caso di cessione, avendo convinto il CEO di Brera Holdings, Pierre Galoppi, con il suo piano industriale.

Direttore Sportivo: Gianluca Petrachi rimane il principale obiettivo per il ruolo di direttore sportivo. La dirigenza granata ha ripreso i contatti con lui ieri.

La Salernitana sta sondando Andrea Sottil, su indicazione di Petrachi, come possibile allenatore.

Operazioni di mercato: Devono essere prese decisioni rapide riguardo al riscatto e controriscatto dei giocatori, come il caso di Iannoni con il Perugia. La priorità è vendere i giocatori con maggiore mercato e allestire una squadra competitiva.

Ieri pomeriggio, a Sapri, si sono tenuti i funerali di Gerardo Salvucci, il magazziniere della Salernitana morto improvvisamente martedì scorso. La messa è stata celebrata da don Raffaele e don Roberto Faccenda. Presenti molti membri del personale della Salernitana, tra cui Pietro Bergamini, Pasquale Mazzocchi, Gigi Genovese, e l’ex segretario De Rose. Non erano presenti giocatori dell’attuale rosa granata.

La Salernitana deve risolvere rapidamente le questioni societarie e tecniche per prepararsi adeguatamente alla prossima stagione. Il tempo stringe e le decisioni devono essere prese in fretta per evitare ulteriori complicazioni.