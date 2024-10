Corriere dello Sport: “Foggia ancora sotto shock. Tifosi chiedono il rinvio della partita contro il Catania”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla tragedia che ha visto tre giovanissimi tifosi del Foggia perdere la vita al rientro da una trasferta.

La città di Foggia è profondamente scossa dal tragico incidente che ha portato alla perdita di tre giovanissimi tifosi rossoneri: Gaetano Gentile (21 anni), Michele Biccari (17) e Samuel Del Grande (13). L’incidente è avvenuto domenica sera sulla statale 93, mentre i ragazzi stavano tornando dalla trasferta del Foggia. Una veglia di preghiera si è tenuta in cattedrale, dove il vescovo, monsignor Giorgio Ferretti, ha invitato la comunità a pregare per le vittime e per i sette feriti ricoverati all’ospedale San Carlo di Potenza. Tra i feriti, Matteo (18 anni) e Samuele (15 anni) si trovano ancora in rianimazione, e l’intera città è in ansia per le loro condizioni.

L’incidente potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato, e il genitore di una delle vittime è ora indagato per omicidio colposo. L’autopsia sui corpi dei ragazzi si terrà questa mattina, e i funerali sono previsti per giovedì alle 17 allo stadio “Zaccheria”, dove sarà proclamato il lutto cittadino. La camera ardente sarà allestita nel palazzetto Preziuso in via Guido Dorso nel pomeriggio.

Il Foggia Calcio ha sospeso tutte le attività mediatiche, incluso il silenzio del tecnico Capuano, in segno di rispetto per la tragedia. Alcuni tifosi hanno proposto di rinviare la partita Foggia-Catania, mentre la comunità resta unita nel dolore e nella solidarietà per le famiglie colpite da questa terribile perdita.