Foggia: silenzio stampa fino alla partita contro il Catania per rispetto delle tre giovani vittime

Il Foggia ha deciso di intraprendere la via del silenzio stampa in vista della sfida contro il Catania in programma domenica 20 ottobre: tutti i tesserati del club non parleranno per rispetto delle vittime del tragico incidente in cui hanno perso la vita tre ragazzi di 13, 17 e 21 anni. La società pugliese – riporta Lacasadic.com – ha già avvisato gli organi di stampa e in queste ore potrebbe rilasciare un comunicato stampa in queste ore. Di conseguenza non si terrà nemmeno la conferenza stampa pre-partita.

