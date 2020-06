L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sullo scontro, in relazione ai verdetti, tra Figc e Lega Serie A. In modo particolare, la causa principale di questa situazione è stata la decisione della Serie A di approvare una delibera secondo la quale, in caso di nuova interruzione del campionato, verrà assegnato lo scudetto stabilendo inoltre retrocessioni soltanto se ci sarà l’aritmetica. In tale caso, non ci sarebbero neanche le promozioni dalla serie cadetta, questo per evitare il pericolo di varare un torneo da 22 o da 23 squadre.

Data la situazione, il primo ad essere infuriato è Gravina, pronto ad arrivare ad una resa dei conti nel Consiglio Federale di domani e fare i nomi durante lo stesso Consiglio. In merito alla decisione della Serie A, tutto è partito solo da 3 club: Torino, Sampdoria e Udinese, a cui si sono prontamente attaccati Genoa e Lecce. Il quesito adesso è quello legato alla posizione degli altri che avrebbero deciso di sposare quella linea con la “semplice” ragione di tenere unita la Lega.

La giornata di lunedì sarà fondamentale soprattutto per l’ufficializzazione dei piani alternativi in caso di nuovo stop: dal famoso algoritmo ai soliti play-off a play-out, più l’idea di cancellare le retrocessioni e le promozioni proposta dalla Serie A. Nonostante tutto, le chance per questa possibilità di passare sono molto ridotte visti i soli 3 rappresentanti su 21, con la maggior parte degli altri, dalla Serie B alla D, passando per la Lega, contrari.