Il Palermo domenica doveva giocare in trasferta contro il Corigliano, ma la LND ha comunicato nella giornata di ieri il rinvio della giornata per l’emergenza Coronavirus. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione in casa rosanero su tutte le precauzioni che apporterà il club di Viale del Fante per affrontare l’emergenza nel migliore dei modi. I rosa si alleneranno solo ed esclusivamente tra le mura del “Renzo Barbera” rigorosamente a porte chiuse e tutti i componenti delle rosa, dovranno seguire le misure di sicurezza adottate dal Governo. La motivazione è semplice: il Barbera, stadio di casa per il Palermo, è un ambiente maggiormente protetto rispetto alle altre strutture di allenamento fin qui utilizzate dai rosa. Impianti ottimi, come il campo militare del Tenente Onorato o lo stadio “Pasqualino” di Carini ma che il Palermo ovviamente non usa in modo esclusivo. Al Barbera invece la squadra non condivide gli spogliatoi con nessun’altra realtà e questo facilita la realizzazione degli standard sanitari richiesti al momento. Tutti gli ambienti dello stadio verranno sanificati quotidianamente, proteggendo atleti e staff nel miglior modo possibile. I rosa continueranno ad allenarsi fino a domenica, nel mentre aspettano comunicazioni dalla LND per capire da quale partita si ripartirà, questione molto importante dato che i rosanero potrebbero anche ripartire dal big match contro il Savoia. Per questo motivo i ragazzi di Pergolizzi non dovranno mollare, anche se potrebbe esserci l’opzione slittamento, in questo caso si ripartirebbe dal match contro il Corigliano.

All’allenamento di ieri hanno presenziato sia il presidente Mirri che l’ad Sagramola per dare un segnale di vicinanza al gruppo in una fase comunque delicata e confusa per tutti.