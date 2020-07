L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla di Fabian O’Neill, ex calciatore della Juventus, che non ha mai sconfitto l’alcolismo. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza venerdì 26 giugno in una clinica di Montevideo ed è stato poi dimesso mercoledì. La diagnosi parla di cirrosi epatica acuta. Per i medici «il quadro clinico è molto serio e il fegato è ormai compromesso dall’abuso di alcol».