L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza le principali trattative del giorno in Serie A. Ecco quanto riportato: “Il Brescia non resta a guadare. Manca solo l’annuncio, ma Simon Skrabb (25), centrocampista e già nazionale finlandese di proprietà degli svedesi del Norrkoping, è atteso in città per le visite mediche e la firma sul contratto. L’investimento si aggira attorno ai 3 milioni di euro, ma il presidente Cellino non si è tirato indietro. Si tratta di un profilo poliedrico, capace di esprimersi sulla linea dei centrocampisti, sulla trequarti ma anche da seconda punta. L’altro obiettivo, invece, è Miha Zajic (25), ex Empoli passato lo scorso gennaio al Fenerbahçe, le cui punizioni sapevano essere assolutamente velenose. Intanto, è stato annunciato il rinnovo (in anticipo) di Jhon Chancellor 28), difensore arrivato in estate dall’Al Ahli fino al 2021.

PRESSING LECCE. Il Lecce guarda dritto a rinforzare il centrocampo. Si è bussato alla porta del Sassuolo per Mehdi Bourabia (28), a quella dell’Udinese per Antonin Barak (25), ma alla fine si potrebbe stringere per un difensore, cioè Koffi Djidji (27) del Torino, e per Riccardo Saponara (28) di proprietà della Fiorentina, ma destinato a lasciare la Genova rossoblù. In fase di valutazione il profilo di Alessandro Deiola (24) dopo che il Cagliari ha detto no al prestito di Artur Ionita (29). In partenza c’è invece Giannelli Imbula (27), per il quale si stanno spalancando le porte del calcio cinese e turco.

MARTINEZ ASPETTA. Il Genoa, dopo l’ingaggio di Mattia Destro (28), in attacco, potrebbe non fermarsi. Tra i profili finiti sotto osservazione c’è Roger Martinez (25), come confermato a dire il vero dallo stesso giocatore colombiano dell’America. «Mi ha cercato il Genoa e la mia posizione sarebbe quella di andare. Il club, fin qui, non mi ha dato nessuna risposta e questo mi ha fatto arrabbiare, aspetto una comunicazione». Tra gli esterni offensivi, atten

zione a Vittorio Parigini (23) che al Torino non trova spazio. Sandro (31), intanto, ha rescisso consensualmente il suo contratto ed è conteso tra Emirati Arabi e Messico, mentre sulla corsia laterale bassa mancina gli occhi sono tutti per Carlos Augusto (20) del Corinthians.

IN ATTACCO. La Spal, intanto, si unisce alla lunga lista di pretendenti per Andrea Pinamonti (23), scuola Inter. Si è interessato il Torino, specie in caso di partenza di Simone Zaza (29), l’Hellas Verona e ora anche la squadra di Ferrara potrebbe formalizzare un’offerta. L’Atalanta non ha mollato la speranza di arrivare a Kevin Bonifazi (23), ma il pressing della Fiorentina continua ad essere fortissimo”.