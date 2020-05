L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla delle dimissioni del vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza, a quanto pare già attese da tempo. Alla base della decisione, ci sarebbero diversi motivi e ieri l’italoamericano ha scritto sul proprio profilo Facebook: «Mi vedo costretto a comunica le dimissioni dal ruolo che avevo accettato con entusiasmo, proponendo un progetto ambizioso che portasse il Palermo nel mondo, certo di una maggiore partecipazione e adesione alla quotidiana operatività, direttamente e tramite il mio rappresentante in Italia. Una serie di comportamenti hanno impedito che io potessi esercitare il mio ruolo in modo pieno e fattivo per far del Palermo un brand internazionale. Non sono mai stato preventivamente consultato e anzi in alcune occasioni ho appreso dai media l’assunzione di decisioni di stretta competenza dell’interno CDA. La mia passione non può convivere con una mentalità imprenditoriale diversa dalla mia. Con rammarico, valuterò possibili interlocutori interessati a rilevare, seriamente e consapevolmente, la mia partecipazione, assicurando, comunque, che sino alla definizione della mia uscita non farò mancare il mio impegno originariamente previsto per la squadre e per la città alla quale sono e resto legatissimo».