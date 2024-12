Corriere dello Sport: “Dionisi pensa al 3-4-1-2. Le probabili formazioni di Palermo-Catanzaro”

Domani pomeriggio, alle ore 15, il Renzo Barbera sarà il palcoscenico di una partita fondamentale per Palermo e Catanzaro, due squadre che puntano a rilanciarsi in campionato. Il match, valido per la Serie B, sarà trasmesso in diretta su DAZN e vedrà come direttore di gara l’arbitro Dionisi di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Belsanti, dal quarto uomo Nigro e dalla coppia Var-Avar composta da Baroni e Di Vuolo. Come riportato oggi da “Il Corriere dello Sport”, entrambe le formazioni arrivano con qualche assenza e dubbi di formazione, ma pronte a dare il massimo.

Le probabili formazioni

Il Palermo, guidato da Alessio Dionisi, dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Desplanches, mentre in difesa troveremo Baniya, Nikolaou e Ceccaroni (quest’ultimo diffidato). A centrocampo agiranno Di Mariano e Lund sugli esterni, con Segre e Ranocchia in mezzo, mentre Verre sarà il trequartista dietro la coppia Henry-Di Francesco. Restano in dubbio alcune scelte in attacco, ma le quotazioni di Henry sembrano in rialzo. Gli indisponibili per i rosanero sono Gomis, Blin, Saric, Pierozzi e Diakité, fermo per un problema muscolare. Tra le riserve, pronti Sirigu e Brunori, quest’ultimo recuperato dopo gli ultimi acciacchi.

Palermo (3-4-1-2):

1.Desplanches;

4. Baniya, 43. Nikolaou, 32. Ceccaroni;

7. Di Mariano, 8. Segre, 10. Ranocchia, 3. Lund;

26. Verre;

20. Henry, 17. Di Francesco.

A disposizione: 46 Sirigu, 12 Nespola, 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 29 Peda, 14 Vasic, 6 Gomes, 19 Appuah, 11 Insigne, 9 Brunori, 21 Le Douaron.

Il Catanzaro risponde con il 3-5-2 di Fabio Caserta. Tra i pali ci sarà Pigliacelli, mentre la difesa sarà guidata da Scognamillo, con Bonini e uno tra Cassandro e Antonini ai suoi lati. Sugli esterni resta il ballottaggio tra Ceresoli e Compagnon, mentre a centrocampo agiranno Pontisso, Petriccione e Pompetti. Davanti, confermata la coppia Biasci-Iemmello, con quest’ultimo che dovrà fare attenzione, essendo in diffida. Gli indisponibili per i calabresi sono Breit, Brignola, La Mantia e Volpe, mentre Brighenti è squalificato.

Catanzaro (3-5-2):

22. Pigliacelli;

6. Bonini, 14. Scognamillo, 84. Cassandro (o Antonini);

27. Ceresoli, 20. Pontisso, 10. Petriccione, 21. Pompetti, 7. Compagnon;

28. Biasci, 9. Iemmello.

A disposizione: 1 Dini, 2 Piras, 3 Turicchia, 4 Antonini, 92 Situm, 8 Koutsoupias, 24 Pagano, 80 Coulibaly, 29 Seck, 70 D’Alessandro, 45 Buso, 90 Pittarello.

Le ultime dai campi

Il Palermo cerca continuità dopo le ultime prestazioni altalenanti, mentre il Catanzaro punta a sfatare il tabù delle vittorie in trasferta, che manca ormai da aprile. Il Corriere dello Sport sottolinea come entrambe le squadre abbiano qualcosa da dimostrare: i rosanero devono riscattare il ko con la Carrarese, mentre i giallorossi vogliono dare seguito al successo contro il Brescia. La sfida si annuncia equilibrata, con Dionisi e Caserta pronti a giocarsi tutte le loro carte per ottenere un risultato importante.