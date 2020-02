L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della situazione legata al rinnovo di De Zerbi con il Sassuolo. La proposta di rinnovare il contratto c’è stata, ma De Zerbi per ora non ne vuol parlare. Il tecnico bresciano – alla seconda stagione sulla panchina dei neroverdi, dopo le esperienze in serie A alla guida di Palermo e Benevento – avverte tante attenzioni nei suoi confronti e allora preferisce temporeggiare. Forse anche fino a giugno. Il Sassuolo vorrebbe pianificare ma l’ad Carnevali, che ha sempre esaltato il lavoro dell’allenatore, sa che De Zerbi dopo due anni potrebbe cercare nuovi stimoli e contesti. Sono in molti a ritenere conclusa la sua missione neroverde, poi tutto dovrà misurarsi con le offerte concrete. Carnevali non teme un epilogo scontato: «Non siamo rassegnati a un suo addio. De Zerbi non è mai stato messo in discussione quando le cose non andavano per il meglio, ha sempre avuto e avrà la nostra fiducia. Faremo valutazioni con lui al momento opportuno, avremo tempo e modo per capire e defi nire le strategie Ora tutti i giocatori del Sassuolo si sentono valorizzati con l’impronta dezerbiana. Prendete Locatelli, tornato a essere un punto fermo dopo il castigo in alcuni momenti spiegato con un rendimento opaco in allenamento oltre che in partita. Il giovane centrocampista, seguito da Mancini per le prospettive azzurre, affronta con senso di responsabilità e voglia di crescere il percorso emiliano: «Sassuolo è una realtà bellissima – ha confessato – e mi ci trovo davvero molto bene. Il mister mi fa giocare nel mio posto preferito, poi posso fare anche altro. Gli devo tanto e lo ringrazio per il lavoro che sta facendo su di me, c’è la volontà da parte di mia di fare molto meglio. La Nazionale è un sogno, pur restando coi piedi per terra perché di viaggi mentali ne ho fatti anche troppi. Penso prima a star bene nella mia squadra». Il futuro, al di là di De Zerbi, è anche nelle mosse di mercato in prospettiva. Così si spiega l’ingaggio del difensore centrale marocchino Arabat Noor, classe 2002, che per ora si allena con la Primavera. E’ stato lo stesso giocatore, arrivato dai francesi del Sochaux, a dare l’annuncio sul profilo di Instagram. Conta 617mila followers e circa 20 milioni di visualizzazioni su Youtube, perché Noor in arte è anche Dinor Rdt, cantante rapper che ha appena pubblicato il suo primo album “Lunette 2 Ski” presente sulle varie piattaforme digitali. «E’ un grande giorno per me. E’ il mio compleanno, ho compiuto 18 anni e vi annuncio che ho firmato il mio primo contratto professionistico con il Sassuolo». Un’altra novità è il centrocampista offensivo Zoran Mitrov (classe 2002) preso a titolo definitivo dall’Uta Arad nella seconda serie rumena – conclude il quotidiano -.