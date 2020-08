L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul valzer delle panchine. De Rossi ha ricevuto risposta negativa da Coverciano e non potrà allenare la Primavera del Bologna. Dunque, i vertici della società rossoblù si sono fiondati sull’ex rosa Alberto Gilardino, reduce da una stagione in C con la Pro Vercelli.