L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del Bari e riporta le parole del presidente De Laurentiis dopo la sconfitta contro la Reggiana nella finale dei playoff di C. «La forza di Bari e del Bari è tutta qui: nell’unione di intenti e nell’amore per i colori biancorossi. In questi due anni ho imparato ad amare Bari e i baresi, per il loro spirito, per la loro allegria, ma soprattutto per la loro forza emotiva, quella carica mai doma che, anche nei momenti più difficili, non smette di illuminare. Non ci fermiamo. La nuova stagione è già oggi. Anzi, la nuova stagione è già ieri, dopo il triplice fischio dell’arbitro. Il nostro percorso continua, con la stessa forza, la stessa carica e lo stesso entusiasmo del primo giorno» – ha dichiarato il patron -.