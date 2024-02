Corriere dello Sport: “Cremonese-Palermo, biglietti a ruba”

L’edizione odierna “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’esodo di tifosi del Palermo a Cremona per la sfida di sabato che vale il secondo posto.

Maxi-esodo del popolo rosanero anche a Cremona. Saranno oltre 2.500 i tifosi del Palermo al seguito della squadra per il big-match in programma sabato pomeriggio. I sostenitori rosa, che nei giorni scorsi hanno polverizzato in poco tempo i biglietti messi a disposizione dal club grigiorosso per il settore ospiti, non occuperanno soltanto l’area loro riservata.

I tifosi del Palermo, molti dei quali arriveranno dal Nord e Centro Italia, allo “Zini” saranno presenti anche in altri settori. E’ la stessa scena vista a Piacenza in occasione del match con la Feralpisalò. Gara particolare, a livello ambientale, dato che in quella circostanza i sostenitori ospiti superarono numericamente i tifosi locali.

C’è grande entusiasmo intorno al Palermo e a proposito di fermento, sono stati polverizzati anche i biglietti per l’odierno “Treble Trophy Tour”. Al “Barbera”, tifosi e appassionati dalle 16 alle 20 potranno vedere da vicino i 5 trofei vinti dal Manchester City (fiore all’occhiello del City Group) nell’ultima storica stagione: la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercoppa europea e la Coppa del Mondo per club.