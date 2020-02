Corriere dello Sport: «Costruiamo per il futuro. Sento il Catania mio»

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione del Catania. Il nuovo amministratore delegato Giuseppe Di Natale, sta provando a ricomporre la frattura con la gente rossazzurra: qualcuno lo sta assecondando, qualcun altro, a cominciare dai tifosi della Curva Sud, resta ancora diffidente e continua a invocare il cambio di proprietà. Che, però, sembra ben lungi dall’essere in dirittura d’arrivo. Lo segue Lucarelli: «Dispiace di non essere riusciti a passare in vantaggio contro i calabresi. Specialmente nel primo tempo li abbiamo messi davvero alle corde. Loro hanno tenuto botta e poi nella ripresa hanno provato a farsi pericolosi. Provato, dico io, perché nelle ultime gare non abbiamo praticamente preso un tiro in porta. Continuiamo così. Questo è un girone in cui si gioca male ma si punta al risultato. Sento la squadra mia: dobbiamo costruire per il futuro».