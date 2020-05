L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Gianmarco Corsino, centrocampista del Palermo: Sono rammaricato perché proprio prima del lockdown mi stavo finalmente aggregando al gruppo, sono clinicamente guarito da tempo e non vedo l’ora di sudare correndo dietro un pallone. Futuro in rosanero? Il mio sogno è di continuare a far parte di questa famiglia che sentirò per sempre mia».