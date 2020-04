L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul paradosso delle scommesse. Gli ipotetici finanziamenti che potrebbero giungere alle società costituiscono una perdita molto ingente. In Italia, la collaborazione è vietata dall’ottobre 2019, in barba ai 250 milioni di euro di investimenti. Solo in Inghilterra, nell’ultimo anno, sono stati investiti 338 milioni di euro con 10 club su 20 che hanno sulle maglie uno sponsor legato al betting. La Serie A ha chiesto che venga “bloccato” il decreto per utilizzare questa via e rilanciare un po’ l’economia del calcio, ma il Governo sembra intenzionato a non cedere.