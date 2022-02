L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara di oggi tra Sassuolo e Juventus per i quarti di Coppa Italia.

Allegri ma nascosti. E’ uomo di mondo e di calcio, Max, per farsi trascinare sul terreno scivoloso degli eccessi, dei proclami, dei voli pindarici e così veste i panni del pompiere, non tanto per spegnere quanto per ricalibrare il fuoco dell’euforia che il mercato e il primo exploit di Vlahovic e Zakaria hanno generato alla Continassa. Non che gli dispiaccia aver ritrovato una squadra vincente e convincente.

Non che gli dia fastidio l’onda emozionale che c’è attorno al gruppo, perché può trascinare se governata adeguatamente, ma la parola magica resta sempre equilibrio. Così quando, dalla caccia alla semifinale di coppa Italia, il discorso scivola sulle chance di scudetto, il tecnico bianconero frena: «Dopo la vittoria sul Verona, l’euforia è tornata alle stelle. Va bene l’entusiasmo, ma non bisogna essere troppo euforici. Oltre ad andare avanti il più possibile in Champions League e fare bene in coppa Italia, il nostro obiettivo resta di entrare nei primi quattro posti. Sognare non mi piace tanto, sono un tipo pratico. L’Inter ha una partita da recuperare e potenzialmente 11 punti di vantaggio; Milan e Napoli sono lì attaccate. Il nostro campionato si fa sull’Atalanta».